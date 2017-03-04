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Трамп заявил, что Обама прослушивал его накануне выборов
Президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что бывший глава Белого дома Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в небоскрёбе Трампа.
«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Трамп-тауэр накануне победы. Ничего не найдено. Это Маккартизм!» — написал Трамп.
«Это легально для действующего президента прослушивать кандидата в президенты накануне выборов?» — отметил Трамп.
«Ставлю, что хороший адвокат может сделать отличное дело на основании того факта, что президент Обама перехватывал мои разговоры в Октябре, перед выборами!», — добавил он.
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