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Захарова рассказала, чем может «грозить» публикация всех контактов Кисляка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя на странице в Facebook шутливый комментарий на тему, чем может обернуться публикация всех контактов российского посла Сергея Кисляка в Вашингтоне.
«Мне кажется, если сейчас опубликовать все контакты Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера и Юга» -- констатировала она.
Ранее сообщалось, что встречи американских политиков из команды Дональда Трампа с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком уже привели к отставке советника президента Майкла Флинна и неприятностям для генпрокурора США бывшего сенатора Джеффа Сешнса.
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