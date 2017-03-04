Иранские военные оценили возможности С-300

В ходе учений противовоздушных сил обороны иранские военные провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, передает иранское агентство Tasnim

Тестирование прошло в рамках учений «Демавенд», направленных на отработку различных сценариев по отражению возможных угроз.

Как сообщает агентство, ракетами этого комплекса были поражены и уничтожены предполагаемые цели.

В ходе тестирования отрабатывались этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей С-300.