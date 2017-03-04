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Иранские военные оценили возможности С-300
В ходе учений противовоздушных сил обороны иранские военные провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, передает иранское агентство Tasnim.
Тестирование прошло в рамках учений «Демавенд», направленных на отработку различных сценариев по отражению возможных угроз.
Как сообщает агентство, ракетами этого комплекса были поражены и уничтожены предполагаемые цели.
В ходе тестирования отрабатывались этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей С-300.
Иран заключил контракт с Россией на поставку С-300 в 2007 году, но 9 июня 2010 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещавшую передачу Ирану современных вооружений. В 2016 году запрет на поставку С-300 был отменен. В конце 2016 года Россия завершила поставки зенитно-ракетных комплексов в Иран.
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