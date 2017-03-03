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Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поработал разносчиком пиццы, о чём рассказал в своём «инстаграме». Хоккеист устроил сюрприз для болельщиков, которые заказали себе пиццу, не догадываясь, кто её доставит.
Посмотреть видео можно также в официальном «Инстаграме» российского хоккеиста.
Pizza is here!!! driving around to customers )))) Order Ovi Wish and maybe i come to u!! @papajohns_dmv
Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)
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