Первые кадры с места крушения самолета ВВС Сирии на юге Турции

К месту ЧП незамедлительно были отправлены спасательные службы и бригады медиков. В пятистах метрах от места крушения позже турецкие спасатели нашли раненого пилота разбившегося самолета. Летчика доставили в жандармерию, а после госпитализировали.

По информации местных СМИ, пилот управлял самолетов в одиночку.

Как сообщил губернатор провинции Хатай, где произошло крушение, нарушения самолетом воздушного пространства и вмешательство турецких ВВС не были зафиксировано. Как утверждает представитель местной власти, причиной крушения скорее всего стала техническая неисправность.

Некоторые источники также полагают, что самолет мог быть сбит участниками сирийской оппозиции.