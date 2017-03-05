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Первые кадры с места крушения самолета ВВС Сирии на юге Турции
К месту ЧП незамедлительно были отправлены спасательные службы и бригады медиков. В пятистах метрах от места крушения позже турецкие спасатели нашли раненого пилота разбившегося самолета. Летчика доставили в жандармерию, а после госпитализировали.
По информации местных СМИ, пилот управлял самолетов в одиночку.
Как сообщил губернатор провинции Хатай, где произошло крушение, нарушения самолетом воздушного пространства и вмешательство турецких ВВС не были зафиксировано. Как утверждает представитель местной власти, причиной крушения скорее всего стала техническая неисправность.
Некоторые источники также полагают, что самолет мог быть сбит участниками сирийской оппозиции.
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