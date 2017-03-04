Житель Симферополя заявил о замироточивших вслед за бюстом Николая II иконах

Смотритель прокурорской часовни в Симферополе заявил, что помимо бюста императора Николая II замироточили нескольких икон. Его слова в субботу, 4 марта, приводит Крыминформ.

«Сейчас он [бюст императора] весь в масле. Это есть чудо Божие! Так же у нас мироточат иконы: Царская семья, Казанская Божья матерь, Дом Ипатьевых и Владимирская замироточила вчера», — цитирует смотрителя агентство, не уточняя его имени.

Мужчина расценивает явление как знак свыше. «Сто лет назад была убита царская семья, и весь наш русский народ должен принести покаяние Богу и царской семье», — отметил он.

3 марта в эфире «Царьград ТВ» Поклонская заявила, что бюст Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. По словам депутата, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».