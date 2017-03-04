Водитель фуры с тиграми сбежал после ДТП

Фуру с живыми краснокнижными тиграми нашли в кювете в Оренбургской области.

В полицию Бугуруслана позвонил владелец фуры, сдавший ее в аренду. Он рассказал, что грузовик оборудован навигационной системой ГЛОНАСС, которая показывает, что автомобиль несколько часов находится на трассе Москва – Челябинск без движения. По словам владельца, фура перевозила тигров редкой породы из Волгограда в цирк Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения с кормом.

Полицейские нашли машину возле села Северное. Фура съехала в кювет.

«Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения. Из кузова фуры доносились звуки. Полицейскими уведомлены все службы города и области. На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. При вскрытии отсека фуры, внутри, были обнаружены клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но вытащить их из фуры пока не удалось», - сообщили в полиции.

На месте происшествия расчищают снег вокруг автомобиля, ждут спецтехнику. Полиция ищет водителя и машину сопровождения.

По информации телеканала «Россия 24» , в машине находятся 5 белых тигров. Полиция уже установила личность водителя.

«Это не первый случай, к сожалению. Очень важно, чтобы звери не пострадали - я дал поручение Росприроднадзору подключиться. дрессировщик не сможет оценить ситуацию и состояние животных в полной мере, если они получили увечья в связи с аварией. Кроме того, сейчас их нужно направить в оборудованное для передержки место, где с ними будут работать ветеринары», - отметил Донской.

Министр считает, что законы, касающиеся перевозки животных, необходимо ужесточить.

«Считаю, что к компании-перевозчику и особенно сбежавшему водителю должны быть вопросы. Со стороны водителя - это жестокое отношение к редким видам животных, тем более что звери краснокнижные. В новом законе мы отрегулируем правила перевозки животных и санкции за их нарушение.