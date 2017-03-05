Десятки митингов в поддержку Дональда Трампа проходят в США

Десятки митингов и шествий в поддержку главы американской администрации Дональда Трампа проходят в субботу в США. По сообщениям местных средств массовой информации, сторонники президента вышли на улицы ряда городов по крайней мере в 28 штатах страны.

В Нью-Йорке несколько десятков человек собрались у небоскреба Trump Tower в центре Манхэттена, скандируя лозунги в поддержку республиканца и держа плакаты с надписями: "Да, это мой президент", "Я больше не демократ".

В американской столице более 150 сторонников Трампа маршем прошли от монумента Вашингтона мимо Белого дома до одной из площадей в центре города. Во время шествия его участники выкрикивали речевки, одобряющие политику президента. "Есть много различных групп, которые протестуют (против Трампа), и мы подумали, что важно продемонстрировать свою поддержку", - заявил один из организаторов вашингтонской акции Питер Бойкин.

Аналогичные демонстрации проходят, в частности, в штатах Колорадо, Калифорния, Мичиган, Миннесота, Огайо и многих других, большинство из них носят относительно немногочисленный характер. Сторонники президента также устроили митинг в его честь неподалеку от принадлежащего ему курорта Mar-a-Lago во Флориде, где Трамп проводит эти выходные. Как сообщает агентство Associated Press (АР), кортеж президента, проезжавший в это время мимо, ненадолго остановился, чтобы Трамп, не выходя из машины, смог поприветствовать митингующих. Между тем рядом с группой демонстрантов, поддерживающих главу государства, собрались также и его противники. Группы обменивались ругательствами в адрес друг друга, но до стычек дело не дошло.

При этом в нескольких городах были зафиксированы потасовки, в некоторых случаях производились задержания. Так, в Нэшвилле (штат Теннесси) полиция задержала двух человек за подстрекательство к насилию. В Сент-Поле (штат Миннесота) шесть человек, протестовавших против марша в поддержку президента, были арестованы после того, как попытались зажечь фейерверк в здании местного заксобрания.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года в США периодически проходят акции протеста, устраиваемые лицами, недовольными его избранием. Одни из самых масштабных демонстраций такого рода прошли в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января и сопровождались актами насилия, по их итогам были задержаны около 230 человек. На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тыс. человек, однако тогда обошлось без нарушений закона.