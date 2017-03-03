Нырнувший в мазут россиянин стал звездой интернета

Россиян, прыгнувший в бассейн с мазутом, стал звездой интернета. Видео с мужчиной за несколько дней посмотрели более 260 тысяч раз. Ролик был опубликован на YouTube-канале To Jest Droga PLUS.

В подписи к публикации сказано, что «это придумали русские», однако не уточняется, где именно происходит действие ролика. На видео мужчина обернул голову полиэтиленовым пакетом и нырнул в мазут. Выбравшись из бассейна, он стал кричать, что ничего не видит и задыхается. Свидетели попытались отмыть мужчину от мазута из шланга, однако это не принесло результата. Остается лишь догадываться, вернулось ли к мужчине зрение, и в каком состоянии он находится сейчас.