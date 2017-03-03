Марина Хлебникова изменилась до неузнаваемости

Пользователи социальных сетей не сразу узнали в уставшей брюнетке исполнительницу хита 1990-х «Чашка кофею». По заключению некоторых комментаторов, «51 год – это, конечно, не возраст юной девушки, но всё равно смотрится неважно для своих лет». Также было высказано предположение, что певица использовала ботокс и филлеры. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Хлебникова выпивает, так как в ее внешности они заметили характерную одутловатость. Марина Хлебникова – советская и российская певица, актриса, композитор, заслуженная артистка России.