Одной левой: Кличко вручную отбуксировал автомобиль

В интернете опубликовано видео, на котором киевский мэр Владимир Кличко одной рукой толкает автомобиль и в то же время говорит по телефону. Ролик был опубликован на YouTube пользователем под ником Barrbos Filmov.

Автор видео назвал ролик «Владимир Кличко чистит улицы от припаркованных машин в неположенным месте, собственноручно». В комментариях пользователи видеохостинга посоветовали Кличко работать грузчиком.

«Сила есть - ума не надо. Виталик, лучше бы ты грузчиком работал, а ни мэром», «Мда, вот этим мэр и должен заниматься,... такой как Кличко... лишь бы от времени не устал», - прокомментировали видео пользователи ресурса.