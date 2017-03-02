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Одной левой: Кличко вручную отбуксировал автомобиль
В интернете опубликовано видео, на котором киевский мэр Владимир Кличко одной рукой толкает автомобиль и в то же время говорит по телефону. Ролик был опубликован на YouTube пользователем под ником Barrbos Filmov.
Автор видео назвал ролик «Владимир Кличко чистит улицы от припаркованных машин в неположенным месте, собственноручно». В комментариях пользователи видеохостинга посоветовали Кличко работать грузчиком.
«Сила есть - ума не надо. Виталик, лучше бы ты грузчиком работал, а ни мэром», «Мда, вот этим мэр и должен заниматься,... такой как Кличко... лишь бы от времени не устал», - прокомментировали видео пользователи ресурса.
27 февраля Виталий Кличко, комментируя разрушение Шулявского моста в центре Киева, заявил, что «мост устал от времени». На место происшествия политик выехал незамедлительно.
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