Захарова предупредила Теффта об опасности общения с дипломатами РФ

«Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Дж.Теффт. - Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами - а вдруг CNN «узнает», - сказала она американскому коллеге, а затем пожелала ему доброго утра (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее в США разгорелся скандал из-за предполагаемых контактов людей из окружения американского президента Дональда Трампа с российскими дипломатами. В середине февраля в отставку ушел советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн . Причиной стала появившаяся в СМИ информация о контактах Флинна с российским послом Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа. Сообщалось, что Флинн и Кисляк обсуждали американские санкции против России. Затем пресса уличила во встречах с Кисляком генпрокурора США Джеффа Сешнса . Утверждается, что он общался с послом РФ в июле 2016 года, когда был старшим членом Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников Трампа. В сентябре Сешнс, уже занимавший пост сенатора от штата Алабама, якобы встретился с Кисляком в своем офисе. При этом перед вступлением в должность генпрокурора Сешнс заявил, что не имел никаких контактов с представителями России.