Опубликовано видео с места обрушения тоннеля в Новой Москве

Телеканал «360» опубликовал видео с места обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Ролик демонстрирует длинный участок обвала и кружащий над ним вертолет.

Обрушение конструкций с жидким бетоном произошло 2 марта в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек и пострадали трое.

Ширина строящегося тоннеля составляет 20 метров, а его длина - 500 метров.