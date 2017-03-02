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Опубликовано видео с места обрушения тоннеля в Новой Москве
Телеканал «360» опубликовал видео с места обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Ролик демонстрирует длинный участок обвала и кружащий над ним вертолет.
Обрушение конструкций с жидким бетоном произошло 2 марта в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек и пострадали трое.
Ширина строящегося тоннеля составляет 20 метров, а его длина - 500 метров.
Причиной происшествия, предположительно, стало нарушение правил проведения строительных работ. Для выяснения причин обрушения создали специальную техническую комиссию комитета государственного строительного надзора Москвы. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По данным СК, бетонная конструкция тоннеля обрушилась при заливке.
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