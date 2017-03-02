На Украине пригрозили разорвать железнодорожное сообщение с РФ

«Если уголь начнет идти из России, мы точно так же, если будет на то решение штаба блокады и воля украинского народа, можем перекрыть все подвозы товаров из Российской Федерации», - заявил депутат. Он отметил, что Россию с Украиной связывают «всего лишь восемь основных переходов железных дорог».