Участник штурма Пальмиры рассказал детали операции

Операция по освобождению Пальмиры было проведена на таком высоком уровне, что у террористов не было ни единого шанса. С таким заявлением выступил военный корреспондент Anna News Олег Блохин . О впечатлениях от взятия города сирийскими войсками он поделился в своем аккаунте в Facebook

«Зрелище было знатное, как в фильмах о ВОВ. В 7:30 был получен приказ идти на штурм. Садыки (бойцы сирийской армии - прим. Рамблер/новости) выдвинулись по двум параллельным дорогам. Одна вела с юга прямо в исторический комплекс Пальмира. Вторая - в район цитадели, где расположены юго-западные ворота в Тадмор. Вначале особо сопротивления наступающие не встретили. Первые очаги сопротивления появились, когда колонна, идущая с юга к развалинам Пальмиры, достигла гостиничного комплекса. Практически в это же время схлестнулась с чертями и бригада, идущая в сторону цитадели», - заявил Блохин.

По словам журналиста, экстремисты использовали крупнокалиберное стрелковое оружие. Боевикам удалось подбить одну из бронемашин. Также террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» начали минометный обстрел позиций сирийских военнослужащих, однако правительственная армия арабской республики при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) быстро подавали огневые точки врага. Блохин отмечает, что к 11:30 сирийские солдаты заняли гостиничный комплекс, а к полудню подошли вплотную к древнему городу, где были сконцентрированы огневые точки террористов.

«И вот тут мне довелось наблюдать классный маневр со стороны садыков. Они разделились на две группы. Одна осталась и продолжала штурм древнего города, вторая стала огибать город с юга на восток. Оборона чертей посыпалась», - написал Блохин. Боевики начали массово отступать к 15:00, когда была взята стратегическая высота Сириятелл.

2 марта сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) освободила Пальмиру от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».