Украинский посол рассказал о беседе с Сешнсом о Крыме

Посол Украины секретно встречался с сенатором Джеффом Сешнсом , нынешним генпрокурором США, и пытался сделать его политическим союзником Киева.

Как сообщает издание Укринформ , посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что имел «личную беседу» с сенатором Джеффом Сешнсом и она касалась «ситуации в Крыму».

Это произошло перед встречей Сешнса с послом России Сергеем Кисляком

«Я могу подтвердить, что такая встреча в Конгрессе была. Мы провели даже вдвое больше времени, чем предполагалось», - сказал Чалый.

По его словам, главной темой разговора были «крымские вопросы» и он открыто пытался повлиять на сенатора, чтобы тот начал защищать интересы Киева.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Джефф Сешнс, в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с российским послом Кисляком. На этом основании лидеры демократов Пелоси и Шумер потребовали его отставки.