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Украинский посол рассказал о беседе с Сешнсом о Крыме
Посол Украины секретно встречался с сенатором Джеффом Сешнсом, нынешним генпрокурором США, и пытался сделать его политическим союзником Киева.
Как сообщает издание Укринформ, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что имел «личную беседу» с сенатором Джеффом Сешнсом и она касалась «ситуации в Крыму».
Это произошло перед встречей Сешнса с послом России Сергеем Кисляком.
«Я могу подтвердить, что такая встреча в Конгрессе была. Мы провели даже вдвое больше времени, чем предполагалось», - сказал Чалый.
По его словам, главной темой разговора были «крымские вопросы» и он открыто пытался повлиять на сенатора, чтобы тот начал защищать интересы Киева.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Джефф Сешнс, в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с российским послом Кисляком. На этом основании лидеры демократов Пелоси и Шумер потребовали его отставки.
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