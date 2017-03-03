Пес с необычной мордой стал звездой соцсетей

Питбультерьер по кличке Пикассо стал звездой интернета благодаря центру помощи собакам в Орегоне (США). Об этом сообщает The Huffington Post.

Дело в том, что Пикассо родился с лицевым дефектом: его челюсть расположена левее морды. При этом других проблем со здоровьем у пса нет. Когда заводчик понял, что не сможет продать Пикассо, он отдал его вместе с братом Пабло в местный питомник, где их должны были усыпить. Однако директор орегонского центра помощи собакам Лисл Вилхардт успела забрать их.

Теперь в Instagram-аккаунте центра постоянно появляются фотографии и видео с Пикассо. Каждый из постов набирает по несколько тысяч лайков и сотни комментариев.

Пост с Пикассо в аккаунте Dogsofinstagram стал вирусным, набрав за три дня более 122 тысяч лайков и более 3,5 тысячи комментариев. Интернет пользователи пишут, что «влюбились» в пса, называют его симпатягой и желают им с братом найти дом.

Сейчас Пикассо ожидает заключения ветеринаров, которые должны определить наилучший метод хирургического лечения: ему необходимо удалить торчащий из пасти резец. Уже после этого его будут пристраивать, но только вместе с Пабло, потому что братья очень привязаны друг к другу. Представители центра отметили, что им поступило множество заявок от людей, желающих забрать Пикассо.