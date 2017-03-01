Названы главные темы встречи Путина и Трампа

«Не секрет, что в ходе телефонного разговора президента России и президента США была достигнута договоренность о личной встрече, и МИД РФ , естественно, занимается подготовкой такого важного события», - заявила Матвиенко.

По словам Матвиенко, главы двух государств могли бы сконцентрироваться на обсуждении тех сфер, сотрудничество в которых даст Москве и Вашингтону «позитивный результат». Однако спикер отметила, что не стоит ожидать быстрых результатов, так как это требует поиска взаимоприемлемых решений.