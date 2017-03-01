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Названы главные темы встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп во время личной встречи могут обсудить сотрудничество между двумя странами в области борьбы с терроризмом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает ТАСС.
«Не секрет, что в ходе телефонного разговора президента России и президента США была достигнута договоренность о личной встрече, и МИД РФ, естественно, занимается подготовкой такого важного события», - заявила Матвиенко.
По словам Матвиенко, главы двух государств могли бы сконцентрироваться на обсуждении тех сфер, сотрудничество в которых даст Москве и Вашингтону «позитивный результат». Однако спикер отметила, что не стоит ожидать быстрых результатов, так как это требует поиска взаимоприемлемых решений.
Первая личная встреча между Путиным и Трампом может состояться в июле 2017 года на форуме «Большой двадцатки» в Германии. С такой информацией выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О возможности проведения более ранней встречи, по словам представителя Кремля, «никакой конкретики нет». Первый телефон разговор между главами двух стран состоялся 28 января.
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