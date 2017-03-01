Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса

Генерал-майор, бывший глава миссии Украины при НАТО Пётр Гаращук предупредил о возможном захвате Донбасса ополченцами. По его словам, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках достаточно техники для военной операции, сообщает «Обозреватель».

«С военной точки зрения, в квазиреспубликах накоплено достаточно военной техники, боеприпасов, личного состава для операции, скажем, ограниченного характера. Целью такой операции может быть захват Луганской и Донецкой областей», - сказал Гаращук.

Он отметил, что игнорировать эту угрозу не стоит.