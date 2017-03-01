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На "вертолетной площадке Януковича" проводят обыски
В Киеве на «вертолетной площадке Януковича», расположенной на Парковой дороге, начались обыски. Об этом сообщает 112.ua.
По данным телеканала, санкцию на обыск дал суд. Следственные мероприятия проводят Служба безопасности Украины и Генпрокуратура. Как отмечает 112.ua, это уже не первый обыск на вертолетной площадке.
В Генпрокуратуре Украины заявляли, что эта площадка строилась к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, однако вовремя ее возвести не успели. Как утверждают СМИ, в итоге ей пользовался только Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента Украины. По мнению украинских прокуроров, площадка стоимостью в несколько десятков миллионов долларов была построена за счет незаконно возмещенного НДС фиктивным предприятиям.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган рассказала УНН, что обыски связаны с делом «по незаконному присвоению Януковичем резиденции Межигорье». «Там есть фирма «Амадеус-Ко», которая была замешана в сделках по присвоению Межигорья. ГПУ ищет подтверждения фактов перечисления денег на счета Януковича на Кипре через эту фирму», - рассказала Сарган. Также она добавила, что прокуратура требует, чтобы разрешение, выданное на строительство вертолетной площадки, было аннулировано.
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