На "вертолетной площадке Януковича" проводят обыски

В Киеве на «вертолетной площадке Януковича », расположенной на Парковой дороге, начались обыски. Об этом сообщает 112.ua.

По данным телеканала, санкцию на обыск дал суд. Следственные мероприятия проводят Служба безопасности Украины Генпрокуратура . Как отмечает 112.ua, это уже не первый обыск на вертолетной площадке.

В Генпрокуратуре Украины заявляли, что эта площадка строилась к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, однако вовремя ее возвести не успели. Как утверждают СМИ, в итоге ей пользовался только Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента Украины. По мнению украинских прокуроров, площадка стоимостью в несколько десятков миллионов долларов была построена за счет незаконно возмещенного НДС фиктивным предприятиям.