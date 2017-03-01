Синоптики прогнозируют тёплый март в европейской части России

Март в европейской части России будет одним из самых тёплых за последние 10 лет. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Согласно предварительному прогнозу, в европейской части России этот март может стать одним из самых тёплых за последние 10 лет с превышением температуры на 1,5—2 °C относительно среднемесячной нормы», — заявили в Росгидромете

Варакин отметил, что в первой декаде марта будут преобладать положительные среднесуточные температуры, которые приведут к резкому уменьшению снежного покрова.

Ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение.