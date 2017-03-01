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В Киеве олень Рудольф «починил» рухнувший мост при помощи скотча и подорожника
В Киеве активист в костюме оленя символически починил аварийный Шулявский мост при помощи скотча и листа подорожника. Видео перфоманса опубликовано в сообщество Типичный Киев в сети Facebook.
На записи активист крепит сделанный из материи «лист» на ограду путепровода. «Городской герой Олень Рудольф чинил Шулявский мост с помощью скотча и подорожника! Теперь мост работает!» — написано в комментарии к видео.
Часть Шулявского моста обвалилась вечером в понедельник, 27 февраля. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сооружение не было аварийным и могло обвалиться от «усталости» и нарушения норм эксплуатации.
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