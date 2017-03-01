Пенсионер умер от инфаркта, поймав редкого покемона

67-летний житель Сингапура Лян Вэймин скончался от сердечного приступа через несколько минут после того, как ему удалось поймать редкого монстра по имени "Лапрас" в игре Pokemon Go.

По словам супруги покойного, 26 февраля он отправился к гостинице Marina Bay Sands, где регулярно перед этим ловил покемонов. Вечером того же дня ей позвонили из больницы, сказав, что супруг находится в критическом состоянии, сообщает Lianhe Wanbao.

На самом деле Лян Вэймин скончался практически сразу по приезду в больницу, куда он был доставлен, потеряв сознание на улице.

При изучении мобильного телефона мужчины было установлено, что он действительно успел заняться охотой на покемонов около гостиницы, сумев поймать не только редкого покемона "Лапраса", но и другого монстра, "Гранбулла".

Лян был активным игроком в Pokemon Go, сумев с момента выхода игры поймать более двухсот видов монстров и достичь 28-го уровня.

Ранее сообщалось, что в гонке за уникальным покемоном обезумевшая толпа устроила давку на Тайване.

Pokemon Go — многопользовательская играс элементами дополненной реальности, выпущенная компанией Niantic. Целью игры является поиск и обучение монстров. С момента выхода игры летом 2016 года ее установили на свои мобильные устройства несколько десятков милионов человек во всем мире.