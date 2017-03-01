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Путина удивили претензии о царапинах на допинг-пробах
Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не несут ответственности за царапины на допинг-пробах российских спортсменов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, когда эти пробы принимали международные антидопинговые структуры, отметок о царапинах в протоколах сделано не было. «Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины - мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было», - подчеркнул он.
По мнению Путина, эти пробы «где-то хранились», но Россия «не несет ответственности за это хранение».
В докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена утверждалось, что наличие царапин, пятен, открытые крышки, а также путаница с ДНК доказывают подмену допинг-проб россиян на Олимпиаде-2014.
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