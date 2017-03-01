Путина удивили претензии о царапинах на допинг-пробах

По словам главы государства, когда эти пробы принимали международные антидопинговые структуры, отметок о царапинах в протоколах сделано не было. «Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины - мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было», - подчеркнул он.

По мнению Путина, эти пробы «где-то хранились», но Россия «не несет ответственности за это хранение».