Французский футболист забил "самый курьезный гол года"

Французский футболист сенегальского происхождения Мохамед Диаме забил за "Ньюкасл Юнайтед" гол, который СМИ назвали "самым курьезным" за сезон и за год.

Речь идет о розыгрыше углового в матче с "Брайтоном" на 80-й минуте.

После подачи мяча вратарь отбил его прямо в ноги футболиста "Ньюкасла" Кристиана Атсу , который, судя по всему, попытался пробить по воротам, но вместо этого у него получился пас нападающему Дэрилу Мерфи.

Тот в одно касание переправил мяч на Диаме, от ноги которого мяч отскочил в ворота.

"Самая счастливая случайность в истории! "Ньюкасл" забивает гол в три ноги, который сбивает с толку всех", — пишет Eurosport UK.

"Сумасбродный", "странный", "глупый", "экстраординарный" — так называют этот гол в СМИ и соцстях.

Гол Диаме изменил ход матча: до 80-й минуты "Брайтон" вел со счетом 1:0, но в итоге уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:2.