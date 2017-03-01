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Панайотов сделал шокирующее признание
Певец Александр Панайотов заявил, что не поддерживает связь со своим отцом из-за его алкоголизма. С таким заявлением участник шоу «Голос» выступил в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».
По словам артиста, его отец из-за алкоголизма почти полностью деградировал как личность. В связи с тяжелым недугом родственника Панайотову пришлось с ранних лет заботиться о членах своей семьи.
«Отец ушел из семьи, когда я еще был ребенком. Приходилось зарабатывать на нескольких работах, чтобы прокормить семью, маму и сестру, ведь я единственный мужчина в семье. Даже в свои самые худшие времена я находил возможность отсылать им деньги», - заявил певец.
Панайотов отметил, что ему тяжело думать о том, что он разорвал все контакты со своим отцом. Однако подчеркнул, что его отца «уже не спасти». В 2016 году Александр Панайотов занял 2 место в проекте «Голос» на Первом канале.
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