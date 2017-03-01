Панайотов сделал шокирующее признание

По словам артиста, его отец из-за алкоголизма почти полностью деградировал как личность. В связи с тяжелым недугом родственника Панайотову пришлось с ранних лет заботиться о членах своей семьи.

«Отец ушел из семьи, когда я еще был ребенком. Приходилось зарабатывать на нескольких работах, чтобы прокормить семью, маму и сестру, ведь я единственный мужчина в семье. Даже в свои самые худшие времена я находил возможность отсылать им деньги», - заявил певец.

Панайотов отметил, что ему тяжело думать о том, что он разорвал все контакты со своим отцом. Однако подчеркнул, что его отца «уже не спасти». В 2016 году Александр Панайотов занял 2 место в проекте «Голос» на Первом канале.