Иранские военные оценили возможности ЗРК С-300

Иранские военные в ходе учений противовоздушных сил обороны провели успешные испытания российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, передает иранское агентство Tasnim.

Тестирование прошло в рамках учений "Демавенд", во время которых иранские военные оценили возможности комплекса С-300, осуществили пуски ракет по "обширному спектру летательных целей", в том числе ракет.

"Пуском ракеты с этого комплекса были поражены и уничтожены предполагаемые цели", — говорится в сообщении агентства, которое опубликовано фотографии испытаний.

По данным СМИ, в ходе маневров "Демавенд" иранские специалисты провели целый комплекс испытаний российского ЗРК, предполагающий отработку различных сценариев по отражению возможных угроз. В ходе тестирования были отработаны этапы обнаружения, идентификации, перехвата и поражения целей С-300.

Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем. В прошлом году, после сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят.