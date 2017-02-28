В сети появилось видео с реакцией Олланда на выстрел снайпера во время его речи

В сети появилось видео с реакцией президента Франции Франсуа Олланда на случайный выстрел полицейского-снайпера во время выступления главы республики в Вильоньоне.

«Я надеюсь, что ничего страшного не произошло», — сказал Олланд, услышав выстрел.

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия были ранены два человека.

Инцидент произошёл в коммуне Вильоньон на западе Франции, где Олланд присутствовал на мероприятии по запуску новой линии скоростных поездов.