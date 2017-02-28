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В сети появилось видео с реакцией Олланда на выстрел снайпера во время его речи

В сети появилось видео с реакцией президента Франции Франсуа Олланда на случайный выстрел полицейского-снайпера во время выступления главы республики в Вильоньоне.
«Я надеюсь, что ничего страшного не произошло», — сказал Олланд, услышав выстрел.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия были ранены два человека.
Инцидент произошёл в коммуне Вильоньон на западе Франции, где Олланд присутствовал на мероприятии по запуску новой линии скоростных поездов.
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