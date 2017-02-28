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Газета.Ru

Автомобиль въехал в карнавальное шествие Марди Гра в Алабаме

Автомобиль въехал в участников карнавального шествия Марди Гра в городе Галф Шорс в Алабаме, передает Fox news.
Сообщается, что пострадавшими оказались подростки, которые готовились присоединиться к карнавалу. По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина, а на его двери была размещена аббревиатура Ассоциации военных США.
В связи с произошедшим, власти города приняли решение об отмене карнавального шествия.
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