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Автомобиль въехал в карнавальное шествие Марди Гра в Алабаме
Автомобиль въехал в участников карнавального шествия Марди Гра в городе Галф Шорс в Алабаме, передает Fox news.
Several members of a band were struck at the start of the Gulf Shores parade. @LOCAL15NEWS pic.twitter.com/npFeJEAwVp— Colin Cahill (@colincahill13) 28 февраля 2017 г.
Сообщается, что пострадавшими оказались подростки, которые готовились присоединиться к карнавалу. По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина, а на его двери была размещена аббревиатура Ассоциации военных США.
В связи с произошедшим, власти города приняли решение об отмене карнавального шествия.
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