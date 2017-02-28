Автомобиль въехал в карнавальное шествие Марди Гра в Алабаме

Автомобиль въехал в участников карнавального шествия Марди Гра в городе Галф Шорс в Алабаме, передает Fox news.

Several members of a band were struck at the start of the Gulf Shores parade. @LOCAL15NEWS pic.twitter.com/npFeJEAwVp — Colin Cahill (@colincahill13) 28 февраля 2017 г.

Сообщается, что пострадавшими оказались подростки, которые готовились присоединиться к карнавалу. По словам очевидца, за рулем автомобиля находился мужчина, а на его двери была размещена аббревиатура Ассоциации военных США.