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Савченко рассказала, как попала в Донбасс
Надежда Савченко проникла на территорию Донбасса по «козьим тропам», которыми возят контрабанду. С таким заявлением выступила сама депутат Верховной рады. Ее слова приводит телеканал «112 Украина».
«Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови», — заявила Савченко.
24 февраля Савченко прибыла в Донецк, где провела встречу с украинскими военнопленными. Всего Савченко встретилась с 34 военнопленными, распределенными по 12 камерам. В конце января 2017 года группа украинских радикалов начала блокаду поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, что привело к чрезвычайной ситуации в энергетической сфере Украины.
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