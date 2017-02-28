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Футболист Карлес Пуйоль пересел на московское метро
Бывший капитан сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль прокатился в московском метро. Футболист в сопровождении переводчика и под охраной полиции проехал несколько станций по Кольцевой линии. Также для Пуйоля провели специальную экскурсию по столичной подземке, сообщает Life.
Отмечается, что многие пассажиры узнали экс-капитана, просили сфотографироваться и дать автограф.
Ранее сообщалось, что во вторник, 28 февраля, Карлес Пуйоль встретится в Москве с волонтерами чемпионата мира 2018 года. Встреча пройдет в волонтерском центре Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Накануне испанский футболист посетил Санкт-Петербург, где присоединился к совместной делегации ФИФА и оргкомитета "Россия 2018" на стадионе "Зенит-Арена".
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