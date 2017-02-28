Киев встал в пробках из-за обрушения Шулявского моста

В Киеве из-за обвала Шулявского моста образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает УНН

По данным агентства, движение, в частности, остановилось на улице Довженко. Максимальная скорость там не превышает 10-15 километров в час. Пробка начинается от Смоленской улицы, пересекающей улицу Довженко. Также затор образовался на подъездах к проспекту Победы.

Пробки образовались из-за ограничения автомобильного движения на улице Гетмана, где находится аварийная транспортная развязка. Мэрия Киева изменила пять троллейбусных маршрутов, проходящих по этой улице. По словам главы города Виталия Кличко, изменения сохранятся до тех пор, пока строительные эксперты не решат, подлежит ли мост ремонту.

Частичное обрушение Шулявского моста, расположенного над центральной магистралью - проспектом Победы, произошло вечером 27 февраля. Обломки сооружения задели припаркованный под мостом автомобиль, но жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас рассматриваются три варианта решения судьбы моста: ремонт и восстановление движения; частичная эксплуатация моста, в результате которой он станет односторонним, а также его закрытие. Шулявский путепровод был построен в 1964 году и ни разу не подвергался капитальному ремонту.