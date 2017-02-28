Стала известна причина смерти Владимира Петрова

«Сейчас я еду в госпиталь. У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела. Это произошло сегодня в 4 утра. Жена его позвонила в седьмом часу», — сказал Михайлов.

Двукратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 69 лет.

Петров начал карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». Затем перешел в ЦСКА. С 1981 по 1983 год он выступал за ленинградский СКА.

В составе сборной СССР Петров дважды выигрывал Олимпийские игры в 1972 и 1976 годах. Также он стал серебряным призером Игр-1980 и девять раз побеждал на чемпионатах мира.