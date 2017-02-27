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"Недоумение": Кремль отреагировал на блокаду Донбасса
Блокирование украинскими радикалами поставок угля из Донбасса отдаляет стороны конфликта на Украине от выполнения Минских соглашений. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
«Неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает только недоумение», - отметил Песков.
Свое заявление Песков сделал, комментируя планы властей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик национализировать предприятия Донбасса. Песков отказался ответить на вопрос, будет ли продукция компаний Донбасса переориентирована на российский рынок.
27 февраля власти ДНР и ЛНР поставили киевским властям ультиматум, заявив о введении внешнего управления украинских предприятий в случае, если Киев до 1 марта не снимет транспортную блокаду Донбасса. Также власти непризнанных республик объявили о прекращении поставок угля Украине в случае, если их требования не будут выполнены.
Глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий назвали блокаду «преступными действиями киевской власти», так как из-за них «многие предприятия были вынуждены остановить свою работу». Руководители непризнанных республик подчеркнули, что планируют переориентировать производственные процессы на рынок России.
Украинские радикалы, среди которых есть и депутаты Верховной рады, блокируют поставки угля из Донбасса с 25 января 2017 года. 15 февраля власти страны ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за нехватки антрацита. Президент Украины Петр Порошенко назвал действия радикалов неприемлемыми и призвал немедленно прекратить блокаду.
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