Организаторы блокады Донбасса рассказали о пострадавших при штурме позиций

Организаторы торговой блокады Донбасса заявляют, что в результате штурма их позиций пострадали три человека.

Во вторник радикалы, организовавшие блокаду Донбасса, заявили, что их позиции в районе Кривого Торца штурмуют вооруженные люди, есть пострадавший. На место выехала следственно-оперативная группа, задержаны 37 человек из числа штурмовавших позиции. По данным полиции, есть пострадавшие с обеих сторон.

"Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один — с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Организаторы блокады считают инцидент провокацией "с целью вызвать вооруженный отпор".

"На данный момент гарнизон редута 16 добровольческого батальона укреплен дополнительными подразделениями штаба блокады… В настоящее время редут деблокирован", — говорится в сообщении.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины , заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.