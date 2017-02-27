Захарова сыронизировала над присуждением «Оскара» фильму о «Белых касках»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала присуждение кинопремии «Оскар» документальному короткометражному фильму «Белые шлемы», напомнив, что еще в конце ноября МИД заявлял, что организация «Белые каски» может получить эту награду за «мастерство постановки». Захарова напомнила собственное заявление на брифинге 30 ноября 2016 года. Тогда она напомнила, что «Белые каски», которые утверждают, что спасают тысячи жизней и даже были номинированы на Нобелевскую премию мира, на самом деле «делают постановочные ролики и даже не стесняются выкладывать свое творчество в Интернет».

«Это видео говорит не только о неэтичности и странном поведении авторов. Его можно считать образцом того, как «Белые каски» могут легко и непринужденно имитировать трагедию. По этому мастерству постановки можно смело их номинировать не на Нобелевскую премию, а на «Оскар», - напомнила в Facebook свою речь Захарова.

В ночь с воскресенья на понедельник стало известно, что премию «Оскар» в области короткометражного документального кино присудили фильму «Белые шлемы», снятому британцами.

«Я предупреждала: все, о чем говорит российское внешнеполитическое ведомство, сбудется. Следите за новостями сайта МИД России», - написала Захарова, добавив тег #МИДзнал.

Напомним, организация «Белые каски» стоит за целой серией бездоказательных обвинений в адрес российских ВКС. Вероятно, курируется она, как писала газета ВЗГЛЯД, британской разведкой.