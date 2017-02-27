Клишина будет единственной россиянкой на ЧЕ

Прыгунья в длину Дарья Клишина стала единственной российской спортсменкой, которой разрешили участвовать в Чемпионате Европы по легкой атлетике в 2017 году, сообщает Life

Информацию подтвердили в пресс-службе Европейской легкоатлетической ассоциации. Клишина будет выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что информатор WADA Юлия Степанова не смогла сдать нормативы и не набрала необходимый минимум для участия. Спортсменка также хотела выступать под нейтральным флагом.

ЧЕ-2017 пройдет с 3 по 5 марта в Белграде.