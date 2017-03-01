США обвинили РФ в авиаударе по арабской коалиции

Российская и сирийская авиация по ошибке нанесли удары по позициям арабской коалиции. С таким заявлением выступил командующий международной операцией против «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд . Его слова передает РИА Новости

«Вчера российские самолеты и самолеты режима (властей Сирии — прим. Рамблер/новости) бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям находились в руках ИГ. Но на самом деле это были некоторые подразделения сил арабской коалиции. Они (арабские силы — прим. Рамблер/новости.) увидели, что ИГ ушла из этого района, и выдвинулись туда. Режим и Турция тоже продвигались там», — заявил Таунсенд.