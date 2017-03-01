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США обвинили РФ в авиаударе по арабской коалиции
Российская и сирийская авиация по ошибке нанесли удары по позициям арабской коалиции. С таким заявлением выступил командующий международной операцией против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд. Его слова передает РИА Новости.
«Вчера российские самолеты и самолеты режима (властей Сирии — прим. Рамблер/новости) бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям находились в руках ИГ. Но на самом деле это были некоторые подразделения сил арабской коалиции. Они (арабские силы — прим. Рамблер/новости.) увидели, что ИГ ушла из этого района, и выдвинулись туда. Режим и Турция тоже продвигались там», — заявил Таунсенд.
Как отметил Таунсенд, инцидент произошел неподалеку от города Эль-Баб 28 февраля. Американский генерал-лейтенант отметил, что в результате атаки «были некоторые жертвы». По словам Таунсенда, свидетелями авиаударов стали американские военнослужащие, находившиеся в 4-5 километрах от города. Военные США связались по каналам экстренной связи с российским командованием, после чего бомбардировки прекратились. 9 февраля самолеты ВКС РФ по ошибке нанесли удар по позициям турецких войск в районе городе Эль-Баб. В результате атаки погибли трое военнослужащих армии Турции, еще 11 человек пострадали. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.
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