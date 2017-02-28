Следствие по крушению Ту-154 под Сочи могут продлить на два месяца

Следствие по уголовному делу об авиакатастрофе военного самолета Ту-154 близ Сочи может быть продлено еще на два месяца с 25 февраля, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Самолет Ту-154 Минобороны России , который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

"Следствие по уголовному делу об авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России близ Сочи будет продлено еще на два месяца с 25 февраля", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это обычная практика продления расследования по ходатайству следователя, который по веским причинам не смог в отведенный срок провести необходимые следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства по уголовному делу.

"На расследование первоначально отводится два месяца. Оно не завершено. Уголовное дело было возбуждено 25 декабря и, соответственно, 25 февраля следствие может быть продлено еще на два месяца, а затем и далее во времени", — пояснил собеседник РИА Новости.

Он напомнил, что возглавляющий государственную комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи родственникам погибших министр транспорта РФ Максим Соколов ранее призвал СМИ воздержаться от распространения информации и недостоверных фактов, полученных из различных неофициальных источников до оглашения официальных результатов расследования.

Как сообщил в конце декабря член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов , изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.