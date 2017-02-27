Церемонию «Оскара» омрачил скандал

На 89-ой церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар» перепутали победителей в номинации "Лучший фильм 2016 года", сообщает РИА Новости.

Во время объявления победителя в номинации «Лучший фильм» актер Уоррен Битти после значительной паузы назвал мюзикл «Ла-ла ленд». После того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

По словам Битти, у него в конверте на листе было написано: « Эмма Стоун «Ла-ла ленд». Стоун, исполнительница главной роли, также получила «Оскара».

Затем организаторы вынесли на сцену правильный конверт с названием картины-победителя «Лунный свет» о жизни молодого чернокожего человека в окрестностях Майами.