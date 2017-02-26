Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова

Об этом сообщила в Twitter корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева. По ее словам, злоумышленника задержали.

В соцсетях уже появились фото пострадавшего политика.

Акции в память о Немцове проходят сегодня по всей России. В частности, люди собрались в Москве, Петербурге и Новосибирске.

В столице участники марша пройдут от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, где состоится митинг. Мероприятие согласованно с мэрией. Заявлено до 30 тысяч человек.

Борис Немцов был застрелен два года назад - 27 февраля 2015 года - на Большом Москворецком мосту в Москве.