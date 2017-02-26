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Касьянова облили зеленкой на марше памяти Немцова
Михаила Касьянова облили зеленкой на марше памяти Бориса Немцова в Москве. Жидкость попала лидеру партии ПАРНАС в лицо.
Об этом сообщила в Twitter корреспондент «Эха Москвы» Ирина Воробьева. По ее словам, злоумышленника задержали.
В соцсетях уже появились фото пострадавшего политика.
Акции в память о Немцове проходят сегодня по всей России. В частности, люди собрались в Москве, Петербурге и Новосибирске.
В столице участники марша пройдут от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, где состоится митинг. Мероприятие согласованно с мэрией. Заявлено до 30 тысяч человек.
Борис Немцов был застрелен два года назад - 27 февраля 2015 года - на Большом Москворецком мосту в Москве.
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