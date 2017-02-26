Информатор WADA Степанова не выступит на ЧЕ

Выступающая под нейтральным флагом информатор WADA бегунья Юлия Степанова не смогла выполнить отборочный норматив квалификационного отбора для участия в зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который начнется 3 марта в Белграде, сообщает ТАСС

Как пояснили в оргкомитете соревнований, 45 спортсменов должны были в период с 1 января 2016 года по 26 февраля 2017 года выполнить отборочные нормативы. В беге на 800 метров показатель должен был быть не более 2 минут 4 секунд, а на дистанции вдвое короче -- не более 54 секунд. Результаты Степановой на этих дистанциях (800 м - 2.05,14; 400 м - 57,18) этому уровню не соответствовали.

Степанова специализируется на беге на средние дистанции. Она мастер спорта России международного класса. На чемпионате Европы в помещении в Париже 2011 года она заняла 3 место. Этот результат пока лучший в ее спортивной карьере.

В декабре 2014 года был показан документальный фильм немецкого телеканала ARD о систематическом применении допинга в России. Степанова и ее муж Виталий Русанов, бывший сотрудник Российской антидопинговой организации (РУСАДА), стали основными героями фильма. Они рассказали о том, что российские легкоатлеты принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. После скандального фильма началось расследование комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российских спортсменов также не допустили к участию в Играх-2016.