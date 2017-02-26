В сети появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане

В сети опубликовано видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Ролик размещен на канале RT в Youtube.

На кадрах видны несколько разбитых машин. Место происшествия оцеплено.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре Нового Орлеана во время праздничного парада. По последним данным, пострадали 28 человек, 21 из них находится в больнице. Как сообщили местные власти, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.