Савченко рассказала об отношении в ДНР к украинским пленным

«Смогла увидеться с нашими военнопленными. Ребята чувствуют себя хорошо, условия обычные, тюремные, а отношение к ним нормальное», -- написала она, отметив, что их выводят на прогулки по три часа в день, телевизор показывает российские телеканалы, а из украинских – «1+1» и «5 канал». «Верю, что скоро они будут на свободе, не теряю надежды!» -- сообщила Савченко.

Ранее она попросила о поддержке Украину и весь мир, «чтобы освободить украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала».

После сообщений о приезде в республику Савченко украинские войска подвергли массированному обстрелу территорию ДНР. Как сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования ополченцев, обстрел длился несколько часов. Военные Киева применили минометы и артиллерию. Под огонь попали территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки.

Между тем, уполномоченный по правам человека самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова посчитала неприемлемыми предложения депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко по обмену военнопленными.

«Те предложения, которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, они неприемлемы в данном случае», — цитирует Морозову РИА Новости . По словам Морозовой, Украина готова передать ДНР 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475.

"Мы настаиваем на выполнении шестого пункта минских соглашений ("обмен всех на всех"), чем быстрее, тем лучше", — заявила Морозова.