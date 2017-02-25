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Трамп похвастался своими первыми успехами на посту президента

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что уже за первый месяц его пребывания во главе страны госдолг страны уменьшился на $12 млрд., и посетовал, что СМИ этого даже не заметили. «СМИ не сообщили о том, что государственный долг за мой первый месяц уменьшился на $12 млрд», -- написал он в Twitter, добавив, что первый месяц президентства его предшественника Барака Обамы сопровождался ростом госдолга на $200 млрд.
За годы президентства последних двух президентов Америки – Джорджа Буша и Обамы – госдолг страны увеличивался. По некоторым данным, с 2000 до 2015 его сумма выросла более чем в три раза.
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