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Трамп похвастался своими первыми успехами на посту президента
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что уже за первый месяц его пребывания во главе страны госдолг страны уменьшился на $12 млрд., и посетовал, что СМИ этого даже не заметили. «СМИ не сообщили о том, что государственный долг за мой первый месяц уменьшился на $12 млрд», -- написал он в Twitter, добавив, что первый месяц президентства его предшественника Барака Обамы сопровождался ростом госдолга на $200 млрд.
The media has not reported that the National Debt in my first month went down by $12 billion vs a $200 billion increase in Obama first mo.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.
За годы президентства последних двух президентов Америки – Джорджа Буша и Обамы – госдолг страны увеличивался. По некоторым данным, с 2000 до 2015 его сумма выросла более чем в три раза.
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