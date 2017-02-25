Украинские силовики захватили Донецкую фильтровальную станцию

Украинские силовики обстреливают позиции ДНР с захваченной ими местной фильтровальной станции.

«Зная, что наши подразделения придерживаются Минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник чувствовал свою полную безнаказанность», -- заявил он. Как сообщается, украинские силовики вели обстрелы из района Донецкой фильтровальной станции с применением минометов и крупнокалиберных пулеметов. Под огонь попали не только позиции сил ДНР, но и по жилые районы Ясиноватой и ее села Спартак. По словам Басурина, захват станции был произведен силовиками из украинских радикальных националистических подразделений.

Басурин отметил, что украинское командование уже не контролирует ситуацию и в связи с этим призвал «мировых лидеров… вывести подразделения националистов из зоны "АТО", выполнив письменные гарантии от 15 марта 2016 года».

Как сообщается, за время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых останавливалась ее работа.