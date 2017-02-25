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Поклонская назвала главную проблему Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает самой серьезной проблемой Крыма работу чиновников на уровне муниципалитетов – городов и районов, сообщает РИА «Новости» .
Экс-прокурор Крыма заявила, что в их работе слишком много недоработок. «Все вопросы, с которыми приходят люди, они касаются недоработок местными чиновниками, на уровне исполнителей. Очень обидно, что на местном уровне идет блокирование работы и указаний Сергея Аксенова», — сказала Поклонская журналистам после встречи с гражданами в Крыму.
По ее словам, крымчане неоднократно обращались к ней с проблемами, которые вполне могли решить местные чиновники, в том числе в ситуациях, связанных с переселением людей, потерявших жилье из-за пожара в Алуште, с проблемами в здравоохранении и другими похожими вопросами. Поклонская также сообщила, что едет на встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. «Сейчас (Аксенов – ред.) на работе, я знаю точно, что 23 февраля он тоже был на работе. Пора местным чиновникам посмотреть на руководителя и тоже включиться в работу», — заметила депутат.
Сам Аксенов неоднократно критиковал местных чиновников за безответственность и отсутствие инициативы, он также заявил, что периодически выполнять работу симферопольской администрации.
В декабре Поклонская обратилась к заместителю генпрокурора Александру Буксману с запросом о проверке законности закупки шести автомобилей премиум-класса для нужд администрации Феодосии. Она заявила, что информация об этой закупке вызвала широкий общественный резонанс.
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