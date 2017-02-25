Джошуа пообещал "прикончить" Кличко

Британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории Энтони Джошуа заявил, что непременно нокаутирует экс-чемпиона Владимира Кличко во время предстоящего боя, который пройдет в Лондоне 29 апреля.

«Я думаю, что я нокаутирую Кличко. Я не суеверный, у меня есть предчувствие, что это будет происходить несколько неожиданным образом. Может, это будет какой-то контрудар, который завершит бой. Не думаю, что это произойдёт быстро, ведь он очень опытный соперник, и в него сложно попасть. Но полагаю, что я найду возможность, и воспользуюсь ей», -- рассказал он в интервью британскому изданию GQ

Он также поделился с изданием своими ощущениями, когда соперник практически повержен. «Я не испытываю никакого раскаяния. Когда я бью кого-то, меня раздражает, что судьи не дают «прикончить соперника». Ведь это моя работа», - заявил он.