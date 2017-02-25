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Журова о заявлении WADA: извинений ждать не стоит
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что нет смысла ждать извинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA), признавшего недостаточность доказательств использования допинга российскими спортсменами.
«Извинений ждать не стоит. Это только одно письмо, кто-то точно настроен негативно против нас. Вся история вряд ли закончится», — сказала Журова, сообщает RT. Она отмечает, что WADA в своих заключениях ориентировалось исключительно на заявления бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. «Их не устраивала частная история с махинациями и возможностью заработать денег на этой теме. Им нужен был масштабный государственный подход, нужны были доказательства», — сказала спортсменка. Она также уточнила, что эти аргументы так и не прозвучали.
Ранее руководство Международного олимпийского комитета(МОК) заявило, что в докладе Ричарда Макларена мало доказательств применения допинга российскими спортсменами. Об этом говорится в открытом письме генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. Оно опубликовано на сайте организации и посвящено реформе антидопинговой системы.
«Недавно WADA организовала встречу в Лозанне. Международным спортивным федерациям поясняли, как анализировать и интерпретировать доказательства. WADA признало, что во многих случаях полученных доказательств недостаточно», - говорится в письме де Кеппера.
Зимой прошлого года Макларен опубликовал вторую часть доклада комиссии WADA. В нем утверждалось, что около тысячи российских спортсменов участвовало в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. МОК заявил, что перепроверит все пробы, взятые во время Игр.
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