В интернете шутят над "худшим лыжником в мире"

Зрителей чемпионата мира по лыжным видам спорта и пользователей соцсетей насмешил венесуэльский спортсмен Адриан Солано, которого уже прозвали "худшим лыжником в мире".

В YouTube появилось видео, на котором Солано едет на лыжах так, словно ни разу в жизни на них не стоял. Он не мог удержать равновесие, постоянно падал и в итоге сошел с дистанции, пройдя чуть больше половины.

"Официальный кандидат на лучшее видео 2017 года", — шутит Giulia Cicchine в Twitter.

"Надеюсь, вы во время своих лыжных прогулок не так плохи, как этот парень", — пишет Ник Уоррен.

Как сообщает Би-би-си, Солано до этой гонки действительно ни разу не вставал на лыжи и не катался на снегу, тренируясь только "на колесах".

По его словам, он должен был месяц тренироваться на снегу в Скандинавии, однако из-за проблем с полицией не смог добраться до места назначения вовремя.

"Когда я приехал в Париж 19 января, я объяснил, что еду в Швецию на тренировки. Они не поверили, что я венесуэльский лыжник", — рассказал он AFP.