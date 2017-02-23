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В интернете шутят над "худшим лыжником в мире"
Зрителей чемпионата мира по лыжным видам спорта и пользователей соцсетей насмешил венесуэльский спортсмен Адриан Солано, которого уже прозвали "худшим лыжником в мире".
В YouTube появилось видео, на котором Солано едет на лыжах так, словно ни разу в жизни на них не стоял. Он не мог удержать равновесие, постоянно падал и в итоге сошел с дистанции, пройдя чуть больше половины.
Eurosport сравнил Солано с Чарли Чаплиным.
"Официальный кандидат на лучшее видео 2017 года", — шутит Giulia Cicchine в Twitter.
"Надеюсь, вы во время своих лыжных прогулок не так плохи, как этот парень", — пишет Ник Уоррен.
Этого спортсмена очень хочется поддержать!https://t.co/NX6yargCdI— ❄️Valentin Ranshakov (@valenso) 23 февраля 2017 г.
Как сообщает Би-би-си, Солано до этой гонки действительно ни разу не вставал на лыжи и не катался на снегу, тренируясь только "на колесах".
По его словам, он должен был месяц тренироваться на снегу в Скандинавии, однако из-за проблем с полицией не смог добраться до места назначения вовремя.
"Когда я приехал в Париж 19 января, я объяснил, что еду в Швецию на тренировки. Они не поверили, что я венесуэльский лыжник", — рассказал он AFP.
Venezuela's Adrian Solano put up a good fight but couldn't finish. pic.twitter.com/S85rLUa2to— Lahti2017LIVE (@Lahti2017LIVE) 22 февраля 2017 г.
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